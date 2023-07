Demografia: Istat, 27 mila nascite in meno nel 2022 rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte demografico, gli effetti dell’invecchiamento della popolazione si fanno sempre più evidenti: il consistente calo delle nascite registrato nel 2022 rispetto al 2019, circa 27 mila nascite in meno, è dovuto per l’80 per cento alla diminuzione delle donne tra 15 e 49 anni di età e per il restante 20 per cento al calo della fecondità. È quanto emerge dal rapporto annuale Istat 2023. L’invecchiamento è destinato ad accentuarsi nei prossimi anni, con effetti negativi sul tasso di crescita del Pil pro capite. (Rin)