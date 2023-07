Sociale: Istat, indicatori benessere giovani ai livelli più bassi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investendo sul benessere delle nuove generazioni, si può fare in modo che l’insufficiente ricambio generazionale sia in parte compensato dalla loro maggiore valorizzazione. Gli indicatori che riguardano il benessere dei giovani in Italia sono però ai livelli più bassi in Europa. È quanto emerge dal rapporto annuale Istat 2023. Le notevoli risorse finanziarie messe in campo per uscire dalla crisi dovrebbero supportare investimenti che accompagnino e rafforzino il benessere dei giovani nelle diverse fasi dei percorsi di vita, intervenendo fin dai primi anni di vita. (Rin)