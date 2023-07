Migranti: Spagna, soccorse 63 persone al largo di Gran Canaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità marittime spagnole hanno soccorso la notte scorsa un'imbarcazione con 63 migranti nelle acque vicino all'isola di Gran Canaria. Secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica "Cope", una volta intercettati, i migranti sono stati portati al molo di Arguineguín, a Mogan, dove sono stati assistiti dall'equipe medica d'emergenza. Solo una delle 63 persone tratte in salvo ha dovuto essere trasportata in ospedale per patologie minori.(Spm)