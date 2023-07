Grecia: Sace, segnali di recupero economico buona notizia per esportazioni italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segnali di recupero della Grecia sono una buona notizia anche per l’Italia e per le sue imprese esportatrici. È quanto emerge da uno studio condotto da Sace, società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno al tessuto imprenditoriale italiano. Le esportazioni da Roma verso Atene dovrebbero crescere a un tasso medio annuo attorno al 2 per cento dal 2023 al 2026, con dinamiche diversificate nei singoli settori, soprattutto grazie all'erogazione di circa 30 miliardi di euro collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) greco, che include 106 investimenti e 68 riforme. I mercati finanziari sembrano premiare la stabilità politica guadagnata dal Paese balcanico e gli spunti programmatici condivisi negli ultimi giorni dal premier greco, Kyriakos Mitsotakis. (segue) (Res)