Grecia: Sace, segnali di recupero economico buona notizia per esportazioni italiane (3)

- Come sottolinea lo studio di Sace, la Grecia presenta ancora diverse criticità interne (crescita economica debole, elevato indebitamento, un sistema bancario sofferente), su cui pesano condizioni globali poco favorevoli (dall'aumento dei costi energetici alla volatilità dei flussi finanziari e commerciali). Tuttavia, non mancano segnali positivi, legati soprattutto all'erogazione dei circa 30 miliardi di euro collegati al Pnrr, alla robusta ripresa del settore turistico (che rappresenta quasi un quinto del Pil e che entro fine 2023 dovrebbe tornare pressoché ai livelli pre-pandemia) e a una ripresa della domanda interna grazie anche al calo della disoccupazione. Le imprese italiane esportatrici potranno beneficiare della ripresa economica in corso e sfruttare il potenziale non ancora pienamente dispiegato del Paese quale partner commerciale: la buona performance dello scorso anno (6,5 miliardi di euro di beni italiani esportati, +14,2 per cento rispetto al 2021) è confermata anche dai dati del primo trimestre di quest'anno (+18,3 per cento tendenziale). (segue) (Res)