Grecia: Sace, segnali di recupero economico buona notizia per esportazioni italiane (4)

- A varcare i confini greci sono soprattutto macchinari e apparecchiature per l'industria, prodotti chimico-farmaceutici e beni alimentari, con una quota di mercato che nel tempo è andata rafforzandosi, al netto delle oscillazioni degli anni della pandemia. Secondo le previsioni di Sace, le esportazioni italiane di beni in valore cresceranno a un tasso medio annuo attorno al 2 per cento dal 2023 al 2026, con dinamiche diversificate nei singoli settori. Gli ampi investimenti finalizzati principalmente alla transizione energetica e digitale previsti dal Pnrr greco in ambito infrastrutturale e non solo saranno il principale traghettatore della domanda italiana di beni intermedi: quest'anno gomma e plastica (+2,9 per cento), prodotti chimici (+2,7 per cento) e metalli (+1,8 per cento) cresceranno a un tasso superiore alla media delle esportazioni italiane verso il Paese balcanico, con un'ulteriore spinta attesa negli anni successivi con la progressiva implementazione del piano europeo. (segue) (Res)