Grecia: Sace, segnali di recupero economico buona notizia per esportazioni italiane (5)

La ripresa della domanda interna, grazie anche al calo dell'inflazione, si rifletterà anche sulle esportazioni italiane di beni di consumo, come emerge dalle previsioni positive per il 2023 per i settori di tessile e abbigliamento (+3,3 per cento), di prodotti in legno (+3 per cento) e agroalimentare (2,2 per cento). Più complesso invece è l'andamento delle esportazioni dei beni di investimento (principalmente i macchinari, che pesano per circa il 12 per cento dell'export italiano nel Paese) che, dopo una significativa crescita nel 2021, dall'anno scorso scontano un fisiologico rallentamento, destinato a riprendere vigore verso il finire dell'orizzonte di previsione. A trainare le vendite italiane del comparto, secondo lo studio di Sace, saranno in particolare i mezzi di trasporto (+3,1 per cento e +4,1 per cento rispettivamente quest'anno e il prossimo).