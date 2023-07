Grecia: Sace, segnali di recupero economico buona notizia per esportazioni italiane (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame che unisce l’Italia alla Grecia non è solo di prossimità geografica e di affinità culturale: come evidenzia Sace, se l'Italia è il terzo fornitore di Atene, con una quota di mercato del 7,6 per cento, dietro solamente alla Germania, Roma rappresenta al contempo il primo mercato di destinazione delle merci greche. Sulla base dei dati relativi alle previsioni, le imprese italiane potrebbero cogliere le opportunità in questo mercato, dove la prosecuzione di una strategia mirata al consolidamento economico e alla transizione energetica potrà contare anche sul supporto finanziario dell’Ue. In questo contesto macroeconomico, è possibile considerare anche uno scenario migliorativo di più rapida disinflazione: in questo caso, le esportazioni italiane verso Atene potrebbero crescere quest'anno di 1,1 punti percentuali in più e nel 2024 di 1,2 punti percentuali in più, rispetto alla base di partenza (a +2,8 per cento e +2 per cento). (Res)