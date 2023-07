Milano: Fontana, cordoglio e vicinanza ai familiari vittime incendio Rsa a nome della Giunta regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lombardia esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime del grave incidente accaduto a Milano". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome della Giunta regionale, sull'incendio della Casa di riposo di via dei Cinquecento nel capoluogo lombardo. "Un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti – aggiunge - e un augurio di pronta guarigione alle persone ricoverate negli ospedali". "La Regione Lombardia - conclude Fontana - si è immediatamente messa a disposizione per cercare di rivolvere situazioni o problematiche connesse all'accaduto, prima fra tutte la 'ricollocazione' degli ospiti della struttura". (Com)