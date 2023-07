Sanità: Rocca, grazie a ministro Piantedosi per presidi polizia in reparti pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ringrazia il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per aver confermato il potenziamento dei presidi di polizia nei reparti di pronto soccorso. In una nota Rocca spiega: "Le violenze ai danni del personale sanitario, che purtroppo vanno avanti da anni e si verificano troppo spesso nei nostri pronto soccorso, costituiscono un comportamento intollerabile. Chi lavora al servizio dei cittadini e della loro salute va tutelato sotto ogni punto di vista, a partire dalla sicurezza sul luogo di lavoro. Nel corso del mio primo incontro con i prefetti, appena insediatomi, avevo avuto modo di sottolineare l'importanza di tutelare gli operatori sanitari nei pronto soccorso, soprattutto negli orari notturni. Ringrazio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per aver accolto la richiesta della Regione Lazio, garantendo i presidi di polizia h24 nei grandi ospedali romani". (segue) (Rer)