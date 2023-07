Sanità: Rocca, grazie a ministro Piantedosi per presidi polizia in reparti pronto soccorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la dimostrazione di come il dialogo tra Istituzioni rappresenti l'unica via per affrontare le criticità che da troppi anni affliggono il nostro territorio. Il dialogo con il Viminale e i prefetti andrà naturalmente avanti per garantire l'incolumità e la sicurezza degli operatori nei reparti di emergenza degli ospedali delle altre province - prosegue Rocca -. Nel Lazio non c'è più spazio per chi insulta, percuote, picchia, aggredisce medici e infermieri che con grande spirito di sacrificio mettono la propria vita al servizio degli altri. La Regione sarà sempre al fianco del proprio personale sanitario". (Rer)