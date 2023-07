Cina-Usa: Yellen incontra premier Li Qiang, nostre azioni necessarie a difendere sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha incontrato il primo ministro della Cina, Li Qiang, con il quale ha difeso le recenti restrizioni all’export di tecnologie per la produzione di semiconduttori parlando di “necessità di proteggere la sicurezza nazionale”. È quanto emerge dalle dichiarazioni preparate per l’incontro e diffuse dalla stampa statunitense al termine del confronto. “Gli Stati Uniti, in certe circostanze, avranno bisogno di perseguire azioni mirate a proteggere la sua sicurezza nazionale. E in questi casi potremmo trovarci in disaccordo”, ha detto Yellen a Li. Il riferimento è, in particolare, alle misure annunciate dall’amministrazione del presidente Joe Biden lo scorso ottobre per negare alle imprese cinesi le tecnologie statunitensi utili alla fabbricazione di semiconduttori. (segue) (Cip)