Cina-Usa: Yellen incontra premier Li Qiang, nostre azioni necessarie a difendere sicurezza (3)

- Yellen ha iniziato oggi la sua visita ufficiale a Pechino criticando la Cina per il trattamento riservato nel Paese alle aziende straniere - prime tra tutte quelle statunitensi - e per la decisione della prima potenza asiatica di imporre controlli all'esportazione di minerali critici. Nel primo giorno di un viaggio ufficialmente teso a placare le tensioni tra le due maggiori economie globali, Yellen ha dichiarato di voler trasmettere alle controparti cinesi "le preoccupazioni che ho udito dalla comunità imprenditoriale statunitense, incluso l'utilizzo da parte della Cina di strumenti non di mercato come l'espansione dei sussidi a beneficio delle imprese di proprietà statale e delle aziende nazionali, e le barriere all'accesso al mercato per le aziende straniere", ha detto Yellen durante un incontro con rappresentanti della Camera di commercio statunitense in Cina. La segretaria ha aggiunto di essere "particolarmente turbata" dalle "azioni punitive che sono state assunte ai danni di aziende statunitensi negli ultimi mesi". La segretaria è parsa riferirsi al produttore statunitense di chip di memoria Micron, che ha recentemente subito restrizioni da parte delle autorità cinesi, pur avendo annunciato 603 milioni di dollari di nuovi investimenti nel Paese asiatico. Lo scorso marzo, inoltre, cinque dipendenti cinesi della società di consulenza statunitense Mintz Group sono stati arrestati a Pechino, mentre il mese successivo le autorità cinesi hanno interrogato dipendenti della società di consulenza aziendale Bain & Company a Shanghai. (segue) (Cip)