Spagna: leader popolari, non andrò a dibattito con Sanchez per insultare ma per vincere

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha affermato che gli spagnoli sono "molto sorpresi" dal fatto che il presidente del governo, Pedro Sanchez, stia passando "quattro giorni" a preparare il faccia a faccia del 10 luglio su Atresmedia, chiarendo che non andrà a quel dibattito per "insultare". "Andrò per batterlo e quindi cercherò di essere all'altezza di ciò che il popolo spagnolo mi chiede. Parlerò per i cittadini, non per l'onorevole Sanchez, che è candidato alla presidenza del governo", ha detto Feijoo durante un evento organizzato da Nueva Economia Forum a Siviglia. "Non sono perfetto, né pretendo di esserlo. Sono una persona normale", ha sottolineato il leader dei popolari aggiungendo che non si impegna a essere "infallibile", ma piuttosto a "non mentire" al popolo spagnolo, come ha fatto il governo di centrosinistra nel corso degli ultimi quattro anni.(Spm)