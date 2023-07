Milano: Santanchè su incendio Rsa, solidarietà a famiglie e un grazie ai vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia totale vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime del rogo della RSA di Milano. A loro giungano le mie più sentite condoglianze. In attesa che sia fatta chiarezza sulle dinamiche dei fatti, desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai vigili del fuoco per il loro incessante lavoro teso a salvare quante più vite possibili". Lo dichiara il Ministro del Turismo e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia, Daniela Santanchè.(Com)