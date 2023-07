Energia: Istat, bonus non sufficiente per 25,1 per cento famiglie in povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo medio dei bonus sociali (elettricità e gas insieme) è stimato, nel 2022, a 992 euro per famiglia beneficiaria e oltre il 90 per cento del valore totale della spesa per i bonus erogati è destinata alle famiglie appartenenti ai primi due quinti di reddito, le più povere. “Le famiglie ancora in povertà energetica dopo aver ricevuto il bonus sono il 25,1 per cento: l'effetto del bonus nella riduzione della povertà energetica si attesta, dunque, su 2 punti percentuali”. È quanto emerge dal rapporto annuale Istat 2023. (Rin)