Crimea: arrestato agente intelligence Ucraina accusato di aver minato una ferrovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Simferopoli è stato arrestato un agente dell'intelligence militare ucraina che ha fatto saltare in aria una ferrovia nel distretto di Bakhchisaray in Crimea. Lo riferisce l'ufficio stampa del Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb). Secondo le indagini, lo scorso 23 febbraio l'uomo ha fatto esplodere piano stradale della ferrovia nel punto Chistenkoe-Pochtovoe, facendo uso di un ordigno esplosivo improvvisato che l'intelligence ucraina gli aveva lasciato in un nascondiglio. Il detenuto ha confessato la cooperazione con i servizi segreti dell'Ucraina e il sabotaggio, ha aggiunto l'Fsb. (Rum)