Ue: raggiunto accordo politico su piano per aumento produzione munizioni

- Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto, durante la notte, l'accordo politico provvisorio sulla legge a sostegno della produzione di munizioni (Asap). "Il regolamento concordato mobiliterà urgentemente 500 milioni di euro dal bilancio dell'Ue (a prezzi correnti) per sostenere l'aumento delle capacità produttive per la produzione di munizioni terra-terra, artiglieria e missili", si legge in una nota del Consiglio europeo. Questo permetterà l'attuazione della terza fase del piano concordato dal Consiglio lo scorso marzo, per garantire l'aumento a lungo termine della produzione europea di munizioni a beneficio dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Ue. "Le regole concordate introducono uno strumento attraverso il quale l'Ue sosterrà finanziariamente il rafforzamento delle capacità di produzione industriale dell'Ue per munizioni e missili lungo le catene di fornitura e di valore", si legge ancora nella nota. Tale sostegno finanziario sarà fornito sotto forma di sovvenzioni a vari tipi di azioni, che contribuiscono agli sforzi dell'industria europea della difesa per aumentare le proprie capacità produttive e affrontare le lacune individuate. Inoltre, le nuove regole mirano a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le aziende dell'Unione europea nel settore delle munizioni e dei missili attraverso il cosiddetto "Ramp-up Fund". Il fondo è destinato a facilitare l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati da parte delle aziende produttrici di munizioni e missili lungo tutta la catena del valore, per accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità produttive. (Beb)