Governo: Calenda, di questo passo ci toccherà richiamare Draghi

21 luglio 2021

- Di questo passo "ci toccherà richiamare Draghi e ho il sospetto che questa volta ci manderebbe tutti a stendere. Giustamente". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, elencando una serie di problemi su cui chiede di avviare un confronto invece di parlare "di Delmastro, Santanchè, il testamento di Berlusconi, le uscite di Sgarbi-Roccella etc, la Commissione Covid, attacchi reciproci tra magistratura e politica". "Il Pnrr - prosegue Calenda - è già a questo stadio in parte perso, la sanità è sull'orlo del collasso, sull'istruzione (dove l'Italia è penultima in Ue) non si sa quale sia il progetto del governo”, aggiunge. “I salari reali scendono in un Paese dove sono già calati del 12 per cento in due decadi, la pubblica amministrazione non riesce a mettere a bando nulla (e per il Pnrr dovremmo fare 155.000 bandi), abbiamo i peggiori indicatori in Ue sull'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, il flusso dei migranti è triplicato e il governo non ha un piano sull'immigrazione”, continua Calenda. Abbiamo fatto delle proposte su ognuno di questi problemi. Si può avviare un confronto?", conclude il leader di Azione. (Rin)