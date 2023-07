Roma: Piantedosi, presidi di polizia operativi in sei ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dal gennaio scorso "abbiamo avviato importanti azioni per garantire maggiore sicurezza al personale sanitario. Sono stati riattivati o potenziati i posti di polizia presso i principali ospedali d’Italia. Il nostro impegno prosegue, come testimonia l’aumento degli agenti dedicati alle sei strutture di Roma, dove ora sarà assicurata una presenza continuativa delle Forze di polizia. Rimane fondamentale continuare a sostenere e tutelare chi si prende cura della salute dei nostri cittadini” Lo ha dichiarato in una nota il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. (Com)