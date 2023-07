Ue: Metsola, orgogliosi per rapido accordo su aumento produzione munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si dice orgogliosa dell'accordo politico raggiunto fra i rappresentanti dell'Eurocamera e il Consiglio dell'Ue sulla legge per l'aumento della produzione di munizioni (Asap). "Ce l'abbiamo fatta. Siamo orgogliosi del rapido accordo tra il Parlamento europeo e Consiglio europeo per incrementare la produzione di munizioni con 500 milioni di euro", scrive Metsola su Twitter. "Accelereremo le consegne all'Ucraina e riempiremo le nostre scorte. Il nostro sostegno all'Ucraina non si ferma, per tutto il tempo necessario", conclude Metsola. (Beb)