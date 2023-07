Francia: governo prevede 5 milioni di euro per la sicurezza dei rappresentanti eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese prevede un piano da 5 milioni di euro per "rafforzare la protezione" dei rappresentanti eletti sul territorio dopo le violenze degli ultimi giorni, scoppiate in seguito alla morte di un 17enne, ucciso durante un controllo stradale. Lo ha annunciato la ministra delle Collettività territoriali, Dominique Faure, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde". Ricordando che i recenti scontri hanno provocato danni agli edifici pubblici per 150 milioni di euro, Faure ha spiegato che sono 17 i rappresentanti eletti che sono stati aggrediti fisicamente. Tra questi c'è anche Vincent Jeanbrun, sindaco di L'Hay-le-Rose, sobborgo a sud di Parigi, che questo fine settimana è stato attaccato da un'auto utilizzata come ariete che ha distrutto l'ingresso della sua abitazione ferendo la moglie e uno dei due figli. Il piano del governo precede l'installazione di nuove videocamere, il rafforzamento delle sanzioni penali e dispositivi di sicurezza nei municipi. (Frp)