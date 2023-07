Spagna: sondaggio, popolari vincerebbero elezioni con il 31,3 per cento, socialisti in ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare spagnolo (Pp) vincerebbe le elezioni generali del 23 luglio prossimo con il 31,3 per cento dei voti davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 29,5 per cento. È quanto rileva il sondaggio condotto da 40dB per il quotidiano "El Pais". I socialisti hanno guadagnato altri otto decimi di punto rispetto a quindici giorni fa, mentre il Pp, che era sceso di due punti e mezzo nel sondaggio precedente, condotto nel bel mezzo delle polemiche sui suoi patti con Vox, guadagna ora quattro decimi. Il partito sovranista Vox guidato da Santiago Abascal resta stabile come terza forza della Spagna con il 14,8 per cento delle preferenze. Sumar, alleato dei socialisti, è riuscito a invertire la tendenza al ribasso che aveva evidenziato negli ultimi sondaggi ed è salito al 13,4 per cento. Il risultato del sondaggio complicherebbe notevolmente la formazione di un governo. Le due forze di destra otterrebbero 168 seggi e tra i gruppi regionalisti non ci sono abbastanza alleati in vista per completare la maggioranza assoluta. Lo stesso varrebbe per il conglomerato di partiti che hanno sostenuto il governo di Sanchez negli ultimi quattro anni. (Spm)