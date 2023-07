Ghana: opposizione boicotta parlamento in solidarietà con deputati indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari dell'opposizione in Ghana hanno boicottato il parlamento in solidarietà con il loro leader in parlamento e un deputato neoeletto, entrambi sotto processo con accuse separate. Il più grande partito di opposizione, il Congresso democratico nazionale, ha affermato che questo è stato l'inizio delle azioni che stavano intraprendendo "per porre fine alla persecuzione in corso" dei parlamentari. L'assenza dei parlamentari, che costituiscono la metà del parlamento del Ghana, ha costretto l'oratore ad aggiornare i lavori poiché la maggior parte delle questioni in esame riguardava questioni sollevate dai parlamentari dell'opposizione. Il leader della minoranza Cassiel Ato Forson è accusato di aver causato la perdita finanziaria di 2,3 milioni di euro legata all'acquisto di 200 ambulanze, accusa che ha negato. L'altro deputato, James Quayson, è invece sotto processo con l'accusa di falso e spergiuro e ha definito la gestione del procedimento penale contro di lui come un atto di intimidazione e motivato politicamente. La Corte suprema ha annullato la sua elezione per non aver rinunciato alla sua doppia cittadinanza ghanese e canadese quando ha presentato una candidatura per candidarsi come deputato alle elezioni del 2020. Gli è stato ordinato da un giudice dell'Alta corte di comparire in tribunale tutti i giorni, una direttiva ora impugnata presso la Corte d'appello. (Res)