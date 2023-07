Caldo: Coldiretti, spinge partenze degli italiani dopo calo del 25 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo del caldo spinge le partenze degli italiani per le vacanze dopo un mese di giugno che, anche a causa del maltempo, ha fatto registrare un calo del 25 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per un totale di 4,9 milioni di italiani in viaggio. È quanto emerso dall’analisi Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’arrivo della prima ondata di caldo dell’estate. A pesare sulle vacanze di giugno – si legge in una nota - è stato il clima con una media di quasi 16 eventi estremi al giorno lungo la Penisola tra nubifragi, grandinate, bombe d’acqua, trombe d’aria che hanno colpito a macchia di leopardo con gravi danni nelle città e nelle campagne, secondo l’analisi Coldiretti sulla base dei dati dell’European severe weather database (Eswd). Una anomalia che ha provocato danni al turismo ma anche all’agricoltura in una stagione particolarmente importante per i due elementi trainanti del Made in Italy. Se il maltempo ha ritardato le partenze per le vacanze, nei terreni agricoli si sono fermate le grandi raccolte e si contano allagamenti e grandinate che sono l’evento calamitoso più preoccupante in questa stagione per i danni irreversibili che causa alle coltivazioni. L’anno 2023 è stato segnato, fino ad ora, prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi negli ultimi due mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature. In cambiamento del clima è atteso soprattutto in Romagna dove la Coldiretti ha lanciato l’appello alle strutture di alberghiere e della ristorazione per l’acquisto di cibi e vino prodotti in Romagna per sostenere l’occupazione e l’economia locale dopo la devastazione che ha colpito un territorio con 21.000 aziende agricole ed un indotto da primato nella trasformazione e distribuzione alimentare, anche cooperativo. (Rin)