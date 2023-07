Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in pianura sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse nella notte a ovest e deboli velature nel pomeriggio, in montagna irregolari addensamenti più compatti nella notte e in tarda serata. Precipitazioni assenti in pianura, deboli locali rovesci sui settori alpini e prealpini, più probabili nella seconda parte della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo. In pianura minime tra 17 e 19°C, massime tra 27 e 29°C. (Rem)