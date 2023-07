Rdc-Sudafrica: presidenti Tshisekedi e Ramaphosa firmano quasi 40 accordi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Sudafrica e Repubblica democratica del Congo (Rdc), rispettivamente Cyril Ramaphosa e Felix Tshisekedi, hanno firmato quasi 40 accordi commerciali, incluso uno per rilanciare un progetto idroelettrico. La firma degli accordi è avvenuta in occasione della visita ufficiale di Ramaphosa a Kinshasa. L'accordo sul progetto idroelettrico riguarda la costruzione della Grand Inga Dam, una serie di sette centrali idroelettriche che attraverseranno il fiume Congo. Una volta realizzata, l'opera sarà la più grande mai realizzata al mondo nel suo genere e avranno una capacità potenziale di produrre oltre 40 mila megawatt di energia idroelettrica. Nel corso della sua visita, che si è conclusa ieri, Ramaphosa ha co-presieduto con tshisekedi il segmento dei capi di Stato e di governo della 12esima sessione della Commissione binazionale Rdc-Sudafrica (Bnc). In occasione della riunione sono stati firmati un totale di 38 accordi e memorandum d'intesa e hanno accolto con favore le 81 decisioni prese durante la sessione ministeriale. (segue) (Res)