Rdc-Sudafrica: presidenti Tshisekedi e Ramaphosa firmano quasi 40 accordi commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi coprono un'ampia gamma di settori tra cui agricoltura, difesa, commercio e investimenti, sanità, polizia, energia, servizio pubblico e amministrazione, governance cooperativa, trasporti, cooperazione diplomatica, sostegno umanitario e immigrazione. I due leader hanno inoltre discusso temi di reciproco interesse e si sono confrontati sulla situazione economica, politica e di sicurezza della regione, in particolare nella Repubblica democratica del Congo orientale, e sugli esiti del Vertice quadripartito svoltosi il 27 giugno 2023 a Luanda sotto gli auspici dell'Unione africana. I leader hanno anche riflettuto su altre questioni globali di reciproco interesse in cui hanno ribadito la loro visione comune secondo cui la guerra Russia-Ucraina richiede dialogo e negoziazione tra le parti, così come il devastante conflitto in Sudan. I due presidenti hanno invitato le parti in entrambi i Paesi a cessare definitivamente le ostilità e ad attuare gli obiettivi dell'Ua e delle Nazioni Unite di mettere a tacere le armi nel perseguimento della pace e della sicurezza in tutto il mondo. (Res)