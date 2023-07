Germania: accoltellamenti sul treno, al via il processo contro l'aggressore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi al tribunale di Itzehoe il processo contro l'autore degli accoltellamenti avvenuti il 25 gennaio scorso presso la stazione di Brockstedt, a bordo di un treno regionale in viaggio da Kiel ad Amburgo. L'imputato è un apolide palestinese proveniente dalla Striscia di Gaza, accusato di duplice omicidio per aver ucciso una coppia di giovani e di tentato omicidio plurimo per aver ferito diversi passeggeri. Arrestato nell'immediatezza dei fatti, l'uomo, che ha diversi precedenti penali per reati violenti e sessuali, è da allora detenuto nel carcere di Neumuenster. Secondo alcune indiscrezioni, l'autore degli accoltellamenti soffrirebbe di turbe mentali ed è giunto in Germania nel 2014, dove ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria nel 2016. Meno di una settimana prima degli attacchi, il palestinese era stato rilasciato dal carcere di Amburgo. Secondo le autorità tedesche, non vi è alcuna prova di un movente terroristico per gli accoltellamenti di Brockstedt. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la responsabilità del palestinese negli accoltellamenti sul treno Kiel-Amburgo è evidente. Al processo si tratta quindi di capire in primo luogo se l'aggressore fosse capace di intendere e di volere quando si è scagliato contro i passeggeri. Secondo alcuni conoscenti, l'imputato è “completamente malato di mente, da anni”.(Geb)