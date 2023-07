Regno Unito: "The Times", previsti scioperi controllori del traffico aereo in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di voli europei potrebbero subire ritardi o essere cancellati quest'estate, dopo che i controllori del traffico aereo hanno minacciato di scioperare. Lo riferisce il quotidiano "The Times". I lavoratori dell’organizzazione intergovernativa Eurocontrol, che gestisce lo spazio aereo europeo, hanno annunciato di voler intraprendere azioni sindacali dopo l'interruzione dei colloqui sull'aumento dei salari. Secondo una fonte citata dal quotidiano britannico, gli scioperi potrebbero provocare fino a 12.600 voli in ritardo o cancellati al giorno in tutta Europa.(Rel)