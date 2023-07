Ue: von der Leyen, possiamo diventare leader nel mercato dei semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa può diventare un leader mondiale nel mercato dei semiconduttori. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa all'unità di ricerca sui chip dell'Imec (Interuniversity microelectronics center), a Lovanio, in Belgio. "Vogliamo che l'Europa diventi un leader mondiale nella ricerca, nella progettazione, nei test e nella produzione di semiconduttori. La legge sui chip (Chips act) entrerà formalmente in vigore solo in autunno, ma sta già generando uno slancio incredibile", ha detto. "Da quando abbiamo proposto la legge europea sui chip, nel febbraio dello scorso anno, sono stati annunciati oltre 90 miliardi di euro di investimenti industriali in Europa. Ad esempio, 12 miliardi di euro per il confezionamento e il collaudo di semiconduttori in Polonia o 30 miliardi di euro per due fabbriche, uniche nel loro genere, in Germania. Ma vediamo anche investimenti a Dublino, a Catania, a Grenoble e a Dresda", ha aggiunto. (Beb)