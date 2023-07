© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ancora da identificare è morto, ieri sera poco dopo le 23, investito da un treno a Roma. La vittima di cui non si conosce ancora neanche l’età, è stata travolta da un convoglio in transito nei pressi della stazione Roma Prenestina. Per individuare le cause della tragedia sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia ferroviaria di Roma Termini. (Rer)