Nigeria: autorità confermano epidemia di difterite nella capitale Abuja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Nigeria hanno annunciato un focolaio di difterite nella capitale, Abuja, dopo la morte di un bambino di quattro anni. In una nota, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Nigeria (Ncdc) ha affermato che dalla fine dello scorso anno si sono verificati diversi focolai in tutto il Paese, con quasi 800 casi confermati e almeno 80 morti, e che la stragrande maggioranza dei casi riguarda persone che non sono state vaccinate, nonostante la difterite fosse coperta dal programma di immunizzazione infantile di routine del Paese. L'Ncdc ha esortato il pubblico a rimanere vigile e a garantire che le persone con sintomi si riferiscano tempestivamente alle strutture sanitarie per una diagnosi e un trattamento tempestivi. L'infezione, altamente contagiosa, può causare difficoltà respiratorie e problemi cardiaci che possono essere fatali, in particolare nei bambini.(Res)