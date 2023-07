Ue: von der Leyen, ridurre dipendenze su semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve ridurre le dipendenze sulle catene di approvvigionamento e di produzione dei semiconduttori. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa all'unità di ricerca sui chip dell'Imec (Interuniversity microelectronics center), a Lovanio, in Belgio. "I chip sono essenziali per la nostra transizione verde e digitale e per le nostre economie. La nostra economia non funzionerebbe senza chip", ha detto. "Dobbiamo quindi ridurre la nostra dipendenza dai pochi fornitori dell'Asia orientale e il rischio per le nostre catene di approvvigionamento. È fondamentale. Dobbiamo promuovere i test di progettazione e la produzione qui in Europa", ha aggiunto. (Beb)