Cina-Europa: treni merci attraverso Xi’an aumentati del 46 per cento da gennaio a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Xi’an, nella Cina centrale, ha gestito 2.619 viaggi ferroviari verso l’Europa nel primo semestre, in aumento del 46,2 per cento anno su anno. Lo certificano i dati del Parco del commercio internazionale e della logistica di Xi'an. Nel periodo di riferimento, circa 2,5 milioni di tonnellate di merci sono state movimentate dalla città cinese verso oltre 10 Paesi e regioni in Asia ed Europa, in aumento del 64,1 per cento anno su anno. L'anno scorso, il numero di viaggi ferroviari operati da Xi’an è aumentato di oltre il 20 per cento, con la consegna di oltre 4 milioni di tonnellate di merci. (Cip)