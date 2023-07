Cina-Nicaragua: Pechino annuncia “progressi” su accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto ciclo di colloqui tra Cina e Nicaragua per la stipula di un trattato di libero scambio si è concluso con “progressi” sui viaggi per i rappresentanti d’azienda e il commercio di merci e servizi finanziari. Lo riferisce il ministero del Commercio cinese in una nota, ricordando che le consultazioni si sono tenute a Managua, capitale del Nicaragua, dal 3 al 5 luglio. Le squadre negoziali sono state dirette dal viceministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, e dal ministro dello Sviluppo nicaraguense, Jesus Bermudez. I negoziati per l’accordo di libero commercio Cina-Nicaragua sono iniziati lo scorso luglio e dovrebbero concludersi entro fine mese. Una volta approvato, il documento estenderà l’esenzione dai dazi doganali ad un gran numero di merci dal Nicaragua, tra cui carne bovina, frutti di mare, cavi e abbigliamento. (Cip)