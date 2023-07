Corea del Sud: Fukushima, governo "rispetta" giudizio Aiea su scarico acqua decontaminata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il partito Komeito, partner di governo del Partito liberaldemocratico del Giappone, ha chiesto domenica che l'imminente avvio delle operazioni di scarico dell'acqua decontaminata venga rinviato alla fine dell'imminente stagione balneare estiva. Il leader del partito, Natsuo Yamaguchi, ha formulato pubblicamente la richiesta mentre il governo giapponese tenta di placare i timori delle comunità costiere giapponesi e dei Paesi vicini in merito agli ipotetici rischi che l'operazione potrebbe comportare per l'ambiente marino e la salute umana. Nei giorni scorsi le autorità giapponesi hanno avviato le ultime ispezioni al sistema di scarico; il governo e l'operatore della centrale di Fukushima, Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), hanno riferito che l'avvio dell'operazione avverrà "attorno all'estate". "Sarebbe preferibile evitare l'imminente stagione balneare", ha dichiarato Yamaguchi durante una visita a Fukushima. "Vogliamo che il governo non si affretti e spieghi ogni passo, per evitare voci negative", ha aggiunto il leader di partito. (Git)