Usa: la campagna elettorale di DeSantis ha raccolto 20 milioni di dollari in sei settimane

- La campagna elettorale del governatore della Florida Ron DeSantis in vista delle elezioni presidenziali Usa ha annunciato ieri d'aver raccolto ben 20 milioni di dollari nelle sei settimane seguite all'annuncio ufficiale della candidatura di DeSantis alla Casa Bianca. Il dato, che era stato anticipato dall'emittente televisiva "Fox News", è un segnale di come DeSantis goda del sostegno di molti grandi donatori del fronte conservatore, che sperano il governatore possa avere la meglio sull'ex presidente Donald Trump alle primarie presidenziali del Partito repubblicano. "Siamo grati per l'investimento che molto americani hanno fatto per rimettere questo Paese sul giusto binario", ha commentato il manager della campagna di DeSantis tramite una nota. "La lotta per salvare il Paese sarà lunga e difficile, ma abbiamo costruito un'operazione per condividere il messaggio del governatore e mobilitare i milioni di persone che lo sostengono. Siamo pronti a vincere". Never Back Down, un "super pac" affiliato a DeSantis, ha annunciato ieri di aver raccolto in tutto 130 milioni di dollari dal lancio lo scorso marzo. inclusi 82,5 milioni di dollari trasferiti a giugno da un comitato politico della Florida affiliato a DeSantis. (Was)