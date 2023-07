Siria: ministro Esteri Miqdad incontra omologhi di Iran, Algeria e Venezuela a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e degli Espatriati della Repubblica araba di Siria, Faisal al Miqdad, ha incontrato, ieri, l’omologo della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, a margine della riunione dei capi della diplomazia del Movimento dei Paesi non allineati, a Baku, in Azerbaigian. Secondo l’agenzia di stampa statale siriana “Sana”, Miqdad e Abdollahian hanno discusso delle principali tematiche trattate dai ministri degli Esteri dei Paesi non allineati, condannando duramente “i crimini commessi da Israele contro il popolo palestinese, l’ultimo dei quali è stata l’aggressione contro Jenin e il suo campo profughi”. I due ministri, inoltre, hanno parlato dei diversi ambiti del rafforzamento delle relazioni tra Damasco e Teheran, elogiando il grado di coordinamento tra i due Paesi nelle sedi internazionali. A margine dell’incontro tra i ministri degli Esteri dei Paesi non allineati, Miqdad ha incontrato, inoltre, il capo della diplomazia dell’Algeria, Ahmed Attaf, con il quale ha passato in rassegna le sfide comuni da affrontare. Miqdad, quindi, ha rivolto ad Attaf un messaggio di auguri per l’elezione dell’Algeria come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, aggiungendo che il sostegno di cui Algeri gode soprattutto tra i Paesi in via di sviluppo riflette la fiducia di questi ultimi nella sua capacità di rappresentarne le istanze. Successivamente, Miqdad ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, con il quale ha esplorato le modalità per intensificare il coordinamento tra i Paesi non allineati, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo sullo scacchiere internazionale. Entrambi, quindi, hanno concordato sull’importanza del multilateralismo per contrastare qualsiasi tentativo di imporre l’egemonia di uno o più Paesi e del rifiuto di ogni forma di ingerenza negli affari interni degli Stati sovrani. Infine, il capo della diplomazia siriana ha incontrato il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Vershinin, che ha preso parte alla riunione di Baku per via dello status di Mosca di Paese osservatore. I due hanno discusso delle opportunità per intensificare le relazioni bilaterali tra Siria e Russia e per rafforzare il coordinamento nelle sedi internazionali. (Res)