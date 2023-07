Usa: autorità finanziarie riprendono verifiche contabili a carico delle aziende cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità finanziarie degli Stati Uniti hanno avviato una nuova serie di verifiche delle revisioni contabili a carico di società cinesi quotate a New York. Lo riferisce l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", secondo cui le verifiche riguardano una dozzina di società tra cui Tencent Music Entertainment Group, Didi Global Inc e NetEase Inc. Le verifiche contabili, parte di un accordo firmato lo scorso anno, giungono però in un contesto di rinnovata tensione tra Stati Uniti e Cina, tra anticipazioni di nuove restrizioni statunitensi ai colossi cinesi del cloud-computing e delle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale verso la Cina, e la decisione di Pechino di limitare le esportazioni di alcune terre rare. Secondo fonti citate da "Bloomberg", il mese scorso l'Us Public Company Accounting Oversight Board (Pcaob, agenzia responsabile della revisione contabile delle aziende quotate) ha inviato funzionari ad Hong Kong per verificare i conti di società cinesi di alto profilo quotate negli Usa. A maggio la Pcab aveva rilevato "lacune inaccettabili" nelle verifiche dei conti di società cinesi effettuate da Kpmg in Cina e da PricewaterhouseCoopers ad Hong Kong. (Was)