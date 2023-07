Usa: Casa Bianca, divieto contatti coi social causerà "danno grave" a processo democratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice federale Terry Doughty, della Luisiana ha stabilito questa settimana che il governo degli Stati Uniti non potrà più discutere con le aziende proprietarie di piattaforme social a proposito di moderazione dei contenuti. La decisione, contenuta in una sentenza di 155 pagine, ha riacceso le polemiche su una delle questioni più discusse del dibattito pubblico di questi anni, quella del rapporto tra politica e libertà d’espressione online. Il pronunciamento del giudice Doughty, nominato a suo tempo dall’ex presidente Donald Trump, è considerato una vittoria per il Partito repubblicano, che accusa i suoi avversari d’influenzare i social per censurare messaggi sgraditi, e una sconfitta per il Partito democratico, che chiede alle piattaforme una moderazione più incisiva contro i messaggi d’odio, la disinformazione e, in generale, i tentativi d’inquinare il dibattito pubblico online. La Casa Bianca, per il momento, ha reagito facendo sapere che il dipartimento di Giustizia sta studiando la sentenza per decidere le future mosse. “La nostra idea resta la seguente: le piattaforme hanno una responsabilità cruciale rispetto agli effetti che i vari social hanno sui cittadini statunitensi”, si legge in una dichiarazione dell’amministrazione, che invita dunque i colossi del settore ad “assumere scelte indipendenti sulle informazioni che vengono veicolate”. (segue) (Was)