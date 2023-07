Usa: Casa Bianca, divieto contatti coi social causerà "danno grave" a processo democratico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rivolgersi alla giustizia erano stati i procuratori generali degli Stati del Missouri e della Luisiana, rispettivamente Andrew Bailey e Jeff Landrey, entrambi repubblicani. Secondo i due, le autorità statunitensi avrebbero fatto pressioni indebite sulle piattaforme social per contrastare la diffusione di messaggi controversi su temi quali le politiche sul Covid-19 e la sicurezza delle elezioni. Doughty ha dato loro ragione: contattando i rappresentanti di Facebook, Twitter, Instagram e altri in materia di moderazione dei contenuti, le agenzie governative statunitensi commettono una violazione del Primo emendamento, che protegge la libertà di espressione. “Le prove prodotte finora dipingono uno scenario quasi distopico. Durante la pandemia di Covid-19, un periodo caratterizzato da grande dubbio e incertezza, il governo degli Stati Uniti sembra aver assunto un ruolo simile a quello del ‘ministero della Verità’ orwelliano”, si legge nella sentenza. Il giudice fa precisi riferimenti a scambi di email tra rappresentanti dei social e funzionari della Casa Bianca. Tra questi figura Rob Flaherty, allora direttore della strategia digitale dell’amministrazione Biden, che nell’aprile del 2021 contattò Google, proprietario di YouTube, per esprimere preoccupazioni in merito alla diffusione di video che alimentavano scetticismo sui vaccini. (segue) (Was)