Usa: Casa Bianca, divieto contatti coi social causerà "danno grave" a processo democratico (4)

- Il dibattito sul tema, in realtà, è assai più ampio e “politicizzato” e s’intreccia, soprattutto, con il caso “Twitter files”. Dopo aver assunto la proprietà del noto social, Elon Musk ha promosso la diffusione di email scambiate negli anni precedenti tra gli ex dirigenti di Twitter e vari interlocutori politici. Il dossier più spinoso è quello legato all’articolo pubblicato dal “New York Post” nell’ottobre del 2020, a un mese dalle elezioni presidenziali che avrebbero portato il democratico Joe Biden alla Casa Bianca, e censurato da Twitter. Il pezzo riportava i contenuti del laptop che il figlio secondogenito di Biden, Hunter, aveva lasciato a un tecnico informatico del Delaware. La decisione di Twitter d’impedire la condivisione dell’articolo del “Post” fu discussa sia con funzionari della Casa Bianca, all’epoca guidata da Trump, che con rappresentanti della campagna elettorale di Biden, come rivelato alla fine dello scorso anno dal giornalista Matt Taibbi. La tesi di quest’ultimo, condivisa da Musk, è che le politiche della piattaforma sulle pubblicazioni da censurare fossero dettate da simpatie politiche, e non dai contenuti stessi. Nel 2020, scrive Taibbi, “le richieste di eliminare determinati tweet erano routine. Account di celebrità e sconosciuti potevano essere rimossi per volere di un partito politico. Entrambe le parti avevano accesso a questi strumenti. Ad esempio, nel 2020, sono state accolte e onorate le richieste sia della Casa Bianca di Trump che della campagna di Biden”. Tuttavia, sostiene, “questo sistema non era bilanciato in quanto basato sui contatti. E poiché Twitter era ed è composto in modo schiacciante da persone con un determinato orientamento politico, c’erano più canali, più modi per lamentarsi, aperti a sinistra (i democratici) che a destra”. Commentando i contenuti dei documenti sinora divulgati – cui dovrebbero seguirne altri – Musk sostiene che Twitter “agiva come un ramo del Comitato nazionale democratico. Era assurdo, e (…) penso emergeranno altre pistole fumanti”. (segue) (Was)