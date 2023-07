Americhe: vertice Brasile-Colombia in vista della riunione presidenti Stati amazzonici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La foresta amazzonica occupa parte dei territori di Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese. Attraverso il trattato di cooperazione, firmato a luglio del 1978, i Paesi hanno assunto un impegno comune per la conservazione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali dell'Amazzonia. Oltre a dare priorità alla conservazione dell'ambiente, il trattato mira a promuovere lo sviluppo dei territori amazzonici, in modo che le azioni congiunte generino risultati equi e reciprocamente vantaggiosi per raggiungere lo sviluppo sostenibile delle otto nazioni. (Brb)