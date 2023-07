Iran: convocato l’incaricato d’affari britannico in segno di protesta contro nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran ha convocato l’incaricato d’affari britannico, ieri, in segno di protesta contro “le continue azioni e dichiarazioni destabilizzanti e invadenti del Regno Unito”. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, precisando che il riferimento è all’annuncio diffuso ieri da Londra dell’imposizione di nuove sanzioni ai danni dell’Iran, a causa delle sue “azioni ostili”. Il segretario di Stato agli Affari esteri britannico, James Cleverly, ha motivato la decisione come risposta ai “tentativi di Teheran di mettere a tacere il dissenso, che non sono limitati al territorio iraniano”. Un riferimento, non solo alla repressione da parte delle autorità iraniane delle proteste esplose nel Paese lo scorso settembre, ma anche agli attacchi informatici di cui sono accusati gli hacker iraniani e alla fornitura di droni militari alla Russia. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, inoltre, Cleverly ha condannato la fornitura di armi al gruppo sciita yemenita degli Houthi. Al contempo, Cleverly ha ventilato l’ipotesi di una revoca delle sanzioni imposte alla Repubblica islamica, qualora quest’ultima “cambi il suo comportamento” e accetti il dialogo. (Res)