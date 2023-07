Thailandia: il parlamento terrà l'elezione del primo ministro il 13 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato e la Camera dei rappresentanti della Thailandia si riunirà per eleggere il primo ministro del Paese il prossimo 13 luglio. Lo ha annunciato oggi il nuovo presidente della Camera, Wan Muhamad Noor Mahta, dopo la conferma della sua nomina da parte di re Maha Vajiralongkorn. Se nessun candidato verrà eletto al primo turno, un secondo voto si terrà il 19 luglio. Per essere eletto primo ministro, un candidato deve ottenere almeno 376 voti tra i 250 senatori e 500 deputati delle due camere. La candidatura di Pita Limjaroenrat, leader del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle elezioni generali tenute in Thailandia lo scorso maggio, è sostenuta da una coalizione di otto partiti che controllano complessivamente 312 seggi alla Camera; per ottenere la guida del governo, però, Pita dovrà ottenere anche il consenso di 64 deputati conservatori o senatori; i media thailandesi hanno riferito negli ultimi giorni che alcuni senatori che si erano inizialmente detti disposti a sostenere la candidatura di Pita hanno ritrattato la loro posizione, dopo l'avvio di una indagine della Commissione elettorale a carico del leader progressista, accusato di aver detenuto una partecipazione in una società dei media in contrasto coi dettami della Costituzione. (segue) (Fim)