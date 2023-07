Ucraina: "The Age", Usa annunceranno oggi la fornitura di munizioni a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato la fornitura all'Ucraina di munizioni a grappolo. Lo anticipano fonti dell'amministrazione presidenziale citate dal quotidiano "The Age", secondo cui le munizioni, bandite da un centinaio di Paesi, saranno parte del nuovo pacchetto di aiuti militari da 1,2 miliardi di dollari che il governo Usa potrebbe annunciare già nella giornata di oggi. La controversa decisione, anticipata negli ultimi giorni da diversi quotidiani statunitensi, ha già suscitato condanne da organizzazioni come Human Rights Watch, che paventano conseguenze per i civili ucraini. Le munizioni a grappolo sono sistemi d'arma estremamente controversi, progettati per disseminare indiscriminatamente un gran numero di submunizioni esplosive su vaste porzioni di territorio col rischio di danni collaterali a lungo termine sui civili, data la propensione di parte degli ordigni a rimanere inesplosi. Secondo "The Age", le munizioni fornite all'Ucraina dal dipartimento della Difesa Usa daranno caratterizzate da "un minor tasso" di submunizioni inesplose, che dovrebbe risultare in "un minor numero di vittime civili accidentali". (Was)