Germania: economista Fuest, i prossimi anni saranno difficili, sudore e lacrime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi anni saranno “difficili” per la Germania: diversi fattori suggeriscono, infatti, che il Paese sperimenterà “una crescita magra”. Ora, si deve “stringere la cinghia”, perché “purtroppo non ci sarà un miracolo economico, ma qualcosa in direzione di sudore e lacrime”. È quanto affermato da Clemens Fuest, presidente dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo l'economista, la Germania “non ha scelto il decennio migliore” per la trasformazione della sua economia e “uno prima sarebbe stato tutto più semplice”. Il presidente dell'Ifo ha quindi sottolineato che tutti gli Stati devono far fronte alla transizione ecologica, ma il suo Paese “si concede l'uscita dall'energia nucleare, con la forza lavoro che si riduce”. In questa situazione, per Fuest “non vi sarà purtroppo alcun miracolo economico”, diversamente da quanto sostiene il cancelliere Olaf Scholz quando insiste sull'importanza degli investimenti ecologici. Secondo l'economista, la Germania dovrà, invece, affrontare “qualcosa nella direzione di sudore e lacrime” e “non ci si deve illudere”., A differenza del boom degli anni '50 e '60, la trasformazione ecologica “non creerà capacità di produzione aggiuntive, ma nel migliore dei casi un nuovo stock di capitale sostituirà quello vecchio”. Per Fuest, “ciò è in primo luogo costoso” e vi è da considerare che “chi sostituisce reattori nucleari, centrali elettriche a carbone e impianti di riscaldamento funzionanti non crea ulteriore crescita, men che meno quando il nuovo stock di capitale offre servizi peggiori del vecchio”. Il presidente dell'Ifo ha infine avvertito che “la prosperità non aumenta” con la transizione ecologica, perché tale processo funziona come “uno shock dell'offerta”, riducendola. (Geb)