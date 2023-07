Germania: istituto Ifw, il Paese è il secondo fornitore di aiuti militari per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è in termini assoluti il secondo fornitore di aiuti militari per l'Ucraina, impegnata respingere l'invasione russa. È quanto rileva l'Istituto per l'economia globale di Kiel (Ifw) nel suo rapporto sul sostegno all'ex repubblica sovietica. In particolare, tra il 25 febbraio e il 31 maggio scorso, il valore degli aiuti militari tedeschi all'Ucraina è aumentato da 3,26 a 7,5 miliardi di euro. L'impegno maggiore, pari a 42,8 miliardi di euro, è quello degli Stati Uniti. In generale, nel periodo di riferimento, il valore di tutti gli aiuti militari al Paese aggredito dalla Russia è salito di 13 miliardi di euro a circa 165 miliardi di euro. Tuttavia, come evidenzia il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, finora è stata consegnata all'Ucraina “soltanto poco più della metà di tutte le armi pesanti promesse”. In particolare, sono i partner occidentali a essere in ritardo con le forniture di questi sistemi. Al contrario, i Paesi dell'Europa orientale hanno trasferito all'ex repubblica sovietica “oltre l'80 per cento” delle armi pesanti che si erano impegnati a consegnare. (Geb)