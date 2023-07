Iran: ministro Esteri incontra omologo Autorità palestinese a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese, Riyad al Maliki, ha incontrato l’omologo della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, a margine dell’incontro del Movimento dei Paesi non allineati, tenutosi ieri a Baku, in Azerbaigian. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Maliki ha informato il capo della diplomazia iraniana degli ultimi sviluppi della situazione nella “Palestina occupata”, in particolare di “quello che il popolo palestinese subisce a causa delle violazioni e dei crimini delle forze di occupazione israeliane”, con particolare riferimento alla recente operazione lanciata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania. Il ministro degli Esteri dell’Anp, inoltre ha sottolineato l’importanza della decisione dei responsabili politici palestinesi di portare la questione nelle sedi internazionali, rivolgendo un appello a garantire la protezione dei civili, a “porre fine all’occupazione israeliana” e a sostenere la soluzione dei due Stati. Al Maliki, inoltre, ha discusso con Amirabdollahian dei modi per sviluppare la cooperazione in diversi settori. Il capo della diplomazia palestinese, inoltre, ha tenuto incontri con i ministri degli Esteri del Venezuela, del Nicaragua e della Bielorussia, oltre che con il viceministro degli Esteri della Federazione Russa. (Res)